Чиновник в эфире телемарафона прокомментировал указ Владимира Путина о депортации с временно оккупированных территорий украинцев, не принявших гражданство России. Лубинец пояснил, что подобные решения Кремля направлены точно не на депортацию украинцев, пишет 24 Канал.

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Что говорит Лубинец о паспортизации украинцев

Это указ направлен на узаконение принудительной паспортизации, которая происходит на временно оккупированной территории Украины. Это первое. И второе – зафиксировать и поставить точку в этом процессе. Я думаю, что всех граждан Украины, которые откажутся от российского паспорта, просто арестуют. И это будет отдельная категория гражданских заложников, которых Россия будет держать в плену, в заключении на своей территории или на временно оккупированной территории Украины,

– объяснил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

По его словам, Киев должен продолжать не признавать эти российские паспорта, выдаваемые украинцам на оккупированных территориях. Их ведь выдают под прямым, физическим давлением. Поэтому Лубинец посоветовал взять вражеский паспорт.

"Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию. После этого сейчас нарабатывается соответствующий закон, – официально отказаться от этого паспорта и вернуться к нормальной жизни. Или для себя принять решение и выезжать с этой территории любым способом, через любую территорию других стран, но просто оттуда уехать. Мы понимаем, что это сейчас вопрос выживания на этой территории", – сказал омбудсмен.

Дмитрий Лубинец объяснил, что на самом деле преступление совершает Россия.

И в этом разрезе я публично, как омбудсмен Украины, говорю, что мы как Украина как государство не признаем российский паспорт как элемент совершения преступления нашими гражданами. Опять же, в этом разрезе у нас звучали такие заявления, что любой, кто взял российский паспорт на временно оккупированной территории, мы должны применить к нему какое-то влияние, возможно, даже криминального характера. Я категорически против этого,

– написал Лубинец.

Он заверил, что украинцы берут российские паспорта на временно оккупированной территории Украины, чтобы выжить. И совсем другое дело, по его словам, в отношении тех, кто участвует в этом непосредственно, организует этот процесс.

Что известно об указе Путина