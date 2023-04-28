Этим указом враг решил определить порядок проживания на так называемых "новых территориях" России. А также заставить украинцев принять российские паспорта, чтобы рассказать всему миру очередную басню о защите "российского населения от украинского преступного режима".

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Иностранец на своей земле

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец указ Путина с возмутительными пунктами назвал очередным грубым нарушением не только украинского, но и международного законодательства. Он ведь делает "иностранцами" людей, которые были рождены и всю жизнь прожили на своей земле.

Говоря языком оккупанта: ты можешь с рождения жить на своей родной земле и однажды стать на ней иностранцем. РФ может в любой момент выдворить из твоего родного дома, отобрать собственность, заставляя получать "паспорт" оккупантов,

– отметил он.

Цель такого указа, по мнению омбудсмана, одна – это "устрашение и давление на украинское население на временно оккупированных территориях с целью получения ими документов российского образца". Однако, несмотря на наглость диктатора, Украина:

не признает принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях,

не признает принудительного автоматического приобретения украинцами на этой территории другого гражданства,

принудительное обретение украинцами другого гражданства не является основанием для потери гражданства Украины.

Что придумал диктатор вражеской страны

Путин решил определить порядок проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях нашего государства. Среди пунктов указа предусматривается депортация украинцев и запрет им въезда на территорию России. При этом своей территорией страна-оккупантка считает и временно захваченные земли нашего государства.

Депортация после 1 июля 2024 года предусматривается для украинцев, которые останутся верными своему государству и захотят сохранить украинское гражданство или захотят остаться лицами без гражданства. А также для тех, кто откажется принять присягу гражданина страны, которая убивала их, пытала и уничтожала инфраструктуру.

Депортацию в России обещают и тем, кто выступает за "насильственное изменение основ конституционного строя" в России, финансируют "террористическую и экстремистскую деятельность" или участвуют в "несанкционированных" акциях. Иными словами, для тех, кто стремится к деоккупации украинских территорий и поддерживает ВСУ.

Своим указом Путин нарушил украинское и международное законодательство

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что согласно украинскому законодательству временно оккупированная территория Украины является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется Конституция и законы Украины. Это определяется статьей 1 Закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины".

Что касается международного законодательства, то своим указом Путин нарушил Протокол № 4 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статью 7 Римского устава международного уголовного суда. Так:

согласно Протоколу, никто не может быть выслан с территории государства, гражданином которого он является, и ни одному гражданину не может быть запрещен въезд на территорию своего государства,

согласно Римскому уставу, депортация или насильственное перемещение населения относится к числу преступлений против человечности и влечет международную уголовную ответственность.

Следовательно, Дмитрий Лубинец призвал международное сообщество осудить действия должностных лиц Кремля, а также принять меры для недопущения нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

"Действия Кремля противоречат нормам международного права и получат должную оценку в Международном уголовном суде. Верю, что оккупанты не задержатся на наших территориях до определенной в путинском указе даты", – написал украинский омбудсман.