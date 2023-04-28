Цим указом ворог вирішив визначити порядок проживання на так званих "нових територіях" Росії. А також – змусити українців прийняти російські паспорти, щоб сказати всьому світові чергову байку про захист "російського населення від українського злочинного режиму".

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Іноземець на своїй де землі

Український омбудсман Дмитро Лубінець указ Путіна з обурливими пунктами назвав черговим грубим порушенням не лише українського, а й міжнародного законодавства. Адже він робить "іноземцями" людей, які були народженні та все життя прожили на своїй землі.

Говорячи мовою окупанта: ти можеш від народження жити на своїй рідній землі й одного дня стати на ній іноземцем. РФ може у будь-який момент видворити з твого рідного дому, відібрати власність, примушуючи отримувати "паспорт" окупантів,

– зазначив він.

Мета такого указу, на думку омбудсмана, одна – це "залякування та тиск на українське населення на тимчасово окупованих територіях з метою отримання ними документів російського зразка". Однак попри нахабство диктатора Україна:

не визнає примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях,

не визнає примусового автоматичного набуття українцями на цій території іншого громадянства,

примусове набуття українцями іншого громадянства не є підставою для втрати громадянства України.

Що придумав диктатор ворожої країни

Путін вирішив визначити порядок проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Серед пунктів його указу передбачається депортація українців та заборона їм в'їзду на територію Росії. При цьому своєю територію країна-окупантка вважає й тимчасово захоплені землі нашої держави.

Депортація після 1 липня 2024 року передбачається для тих українців, які залишаться вірними своїй державі та захочуть зберегти українське громадянство або захочуть залишитися особами без громадянства. А також для тих, хто відмовиться скласти присягу громадянина країни, що вбивала їх, катувала та нищила інфраструктуру.

Депортацію у Росії обіцяють й тим, хто виступає за "насильницьку зміну основ конституційного ладу" в Росії, фінансують "терористичну та екстремістську діяльність" або беруть участь у "несанкціонованих" акціях. Іншими словами, для тих, хто прагне деокупації українських територій та підтримує ЗСУ.

Своїм указом Путін порушив українське та міжнародне законодавство

Дмитро Лубінець наголосив, що згідно з українським законодавством тимчасово окупована територія України є невіддільною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Це визначається статтею 1 Закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Щодо міжнародного законодавства, то своїм указом Путін порушив Протокол № 4 до Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, а також статтю 7 Римського статуту міжнародного карного суду. Так:

згідно з Протоколом, ніхто не може бути висланий з території держави, громадянином якого він є, й жодному громадянинові не може бути заборонений в'їзд на територію своєї держави,

згідно з Римським статутом, депортація або насильницьке переміщення населення належить до числа злочинів проти людяності й тягнуть за собою міжнародну кримінальну відповідальність.

Відтак Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту засудити дії посадових осіб Кремля, а також вжити заходів для недопущення порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

"Дії Кремля суперечать нормам міжнародного права та отримають належну оцінку в Міжнародному кримінальному суді. Вірю, що окупанти не затримаються на наших територіях до визначеної в путінському указі дати", – написав український омбудсман.