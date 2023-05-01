Втім, радник Глави ОП Михайло Подоляк розтлумачив такі заяви. За його словами, українці на окупованих територіях можуть взяти російський паспорт за певних умов.

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Про які умови йдеться

У порадах представників держави Дмитра Лубінця та Ірини Верещук громадянам на окупованих територіях немає жодних суперечностей. Якщо ви маєте змогу не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо вам необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресій, катувань, – беріть,

– пояснив Подоляк.

Він також наголосив, що принципова громадянська позиція заслуговує найвищої оцінки, однак ніхто не виграє від збільшення числа українських полонених чи закатованих громадян.

Радник Глави ОП зауважив, що Україна не буде переслідувати громадян, які пасивно отримали "російське громадянство".

"Ключове – пасивно, під жорстким примусом. Бо це (примус до непотрібного російського паспорта) одна з важливих технологій залякування з боку РФ і безумовна ознака системного геноцидного формату війни", – йдеться у пості.

Водночас Подоляк підкреслює, що кожен із тих, хто активно сприяв окупантам, обіймали посади в окупаційних адміністраціях, допомагали в організації "референдумів" і під камери брали російські паспорти, відповідатиме перед законом.

Що передувало