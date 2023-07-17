Источники 24 Канала сообщают, что после подрыва Крымского моста вдоль почти всего сухопутного коридора россияне увеличивают количество блокпостов. Оккупанты делают это не для контроля за безопасностью, а чтобы обдирать выезжающих из Крыма людей.
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На оккупированной территории Украины большие пробки
На Чонгаре и вообще по всему коридору до Донецка – сплошные пробки. Как рассказали источники 24 Канала, на блокпостах оккупанты уже начали требовать взятку за проезд. В частности, на Чонгаре за выезд берут от 5 тысяч рублей.
Также россияне торгуют проездом вне очереди. Кроме того, на дорогах быстро сделали платным доступ к туалетам.
В целом из Крыма на оккупированную территорию Украины выезжают многие россияне. В то же время дорогу в Россию, по информации источника 24 Канала, скорее всего, сделают в несколько раз дороже.
На Херсонщине пробка уже протяженностью 5 километров
Российские пропагандисты подтверждают, что в оккупированной части Херсонской области на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма в сторону Мелитополя, образовалась пробка протяженностью более 5 километров.
В основном пробки образуются на сухопутной дороге из Крыма в Россию через оккупированные территории Украины.
Пропагандисты показали пробки на оккупированной Херсонщине: смотрите видео
После взрыва на Крымском мосту на оккупированном полуострове запустили первый паром, отправившийся из порта Кавказ прямо в Керчь.
На нем находится 11 рейсовых автобусов, следовавших в Крым. Пока что Керченская переправа работает исключительно для пассажиров рейсовых автобусов.
На Крымском мосту произошел взрыв: что известно
- На незаконно построенном Крымском мосту во второй раз с начала полномасштабного вторжения России произошел взрыв. В этот раз Крымский мост взорвали ночью 17 июля.
- Известно, что взрыв произошел около 145 опоры между 03:04 и 03:20 по местному времени. В результате взрывов на Крымском мосту снова свалился пролет, как это было осенью 2022 года.
- Служба безопасности Украины потролила россиян из-за взрывов на Крымском мосту. Украинские силовики отметили, что "опять мост пошел "поспать".
- В Кремле заявили, что Путину доложили о взрывах на Крымском мосту. Российский диктатор уже якобы дал поручение по дальнейшим действиям.
- Бывший президент России Дмитрий Медведев из-за инцидента на Крымском мосту призывает взрывать дома и бить по Киеву