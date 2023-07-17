Источники 24 Канала сообщают, что после подрыва Крымского моста вдоль почти всего сухопутного коридора россияне увеличивают количество блокпостов. Оккупанты делают это не для контроля за безопасностью, а чтобы обдирать выезжающих из Крыма людей.

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На оккупированной территории Украины большие пробки

На Чонгаре и вообще по всему коридору до Донецка – сплошные пробки. Как рассказали источники 24 Канала, на блокпостах оккупанты уже начали требовать взятку за проезд. В частности, на Чонгаре за выезд берут от 5 тысяч рублей.

Также россияне торгуют проездом вне очереди. Кроме того, на дорогах быстро сделали платным доступ к туалетам.

В целом из Крыма на оккупированную территорию Украины выезжают многие россияне. В то же время дорогу в Россию, по информации источника 24 Канала, скорее всего, сделают в несколько раз дороже.

На Херсонщине пробка уже протяженностью 5 километров

Российские пропагандисты подтверждают, что в оккупированной части Херсонской области на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма в сторону Мелитополя, образовалась пробка протяженностью более 5 километров.

В основном пробки образуются на сухопутной дороге из Крыма в Россию через оккупированные территории Украины.

Пропагандисты показали пробки на оккупированной Херсонщине: смотрите видео

После взрыва на Крымском мосту на оккупированном полуострове запустили первый паром, отправившийся из порта Кавказ прямо в Керчь.

На нем находится 11 рейсовых автобусов, следовавших в Крым. Пока что Керченская переправа работает исключительно для пассажиров рейсовых автобусов.

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