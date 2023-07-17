Керченский мост – это логистически значимый объект. Об этом заявил аналитик ISW Джордж Баррос.

К теме Неужели ничего не произошло: из-за "хлопка" поезд остановился прямо перед Крымским мостом

У оккупантов останется один путь

По мнению Барроса, у России будет только одна наземная линия поставок – прибрежная магистраль на Азовском море.

Это для поддержки (или эвакуации) своих десятков тысяч войск в оккупированном Херсоне и Крыму, если Украине удастся существенно повредить или уничтожить мост.

– подчеркнул он.

"Хлопок" на Крымском мосту: последние новости