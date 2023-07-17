Керченский мост – это логистически значимый объект. Об этом заявил аналитик ISW Джордж Баррос.
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У оккупантов останется один путь
По мнению Барроса, у России будет только одна наземная линия поставок – прибрежная магистраль на Азовском море.
Это для поддержки (или эвакуации) своих десятков тысяч войск в оккупированном Херсоне и Крыму, если Украине удастся существенно повредить или уничтожить мост.
– подчеркнул он.
"Хлопок" на Крымском мосту: последние новости
- В Кремле заявили о приостановке зернового соглашения. Вероятно, это явилось ответом на взрывы на Крымском мосту 17 июля.
- По данным источников 24 Канала, восстановить полноценное движение на Крымском мосту Россия не сможет. Для этого врагу понадобится не менее 1 – 2 года.
- Как оказалось, сложно технически, ведь для того чтобы возобновить движение через мост, нужно установить несколько плит, восстановить опоры, а также провести полную проверку всей конструкции.
- Российские власти впервые опубликовали официальное видео с Крымского моста, на котором в ночь на 17 июля прогремели два взрыва. На кадрах видно, как сильно мост "прилег".
- В российском следственном комитете заявили, что "продолжают работу" на месте происшествия на Крымском мосту.
- Российские оккупанты уже успели заявить о возбуждение дела из-за взрывов на Крымском мосту. Противники написали, что открыли ее по статье "теракт".
- Кстати, из-за "чрезвычайной ситуации" влечение остановился прямо перед Крымским мостом. Пока пассажиры не могут выйти. Кроме того, после взрыва на Крымском мосту железнодорожное движение тоже остановлено.
- Как заявили источники 24 Канала в Службе безопасности, к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. Мост атаковали с помощью надводных дронов.
- Служба безопасности Украины потролила россиян из-за взрывов на Крымском мосту. Украинские силовики заметили, что "опять мост пошел "поспать".
- После повреждения Крымского моста россияне столкнутся с проблемами в логистике. Оккупированный Мариуполь уже готовится к потоку гражданских и военных.