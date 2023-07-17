Керченський міст – це логістично значущий об’єкт. Про це заявив аналітик ISW Джордж Баррос.

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У окупантів залишиться один шлях

На думку Барроса, Росія матиме лише 1 наземну лінію постачання – прибережну магістраль на Азовському морі.

Це для підтримки (або евакуації) своїх десятків тисяч військ в окупованому Херсоні та Криму, якщо Україні вдасться суттєво пошкодити, або знищити міст,

– наголосив він.

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