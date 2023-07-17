Керченський міст – це логістично значущий об’єкт. Про це заявив аналітик ISW Джордж Баррос.
До теми Невже нічого не сталося: через "бавовну" потяг зупинився прямо перед Кримським мостом
У окупантів залишиться один шлях
На думку Барроса, Росія матиме лише 1 наземну лінію постачання – прибережну магістраль на Азовському морі.
Це для підтримки (або евакуації) своїх десятків тисяч військ в окупованому Херсоні та Криму, якщо Україні вдасться суттєво пошкодити, або знищити міст,
– наголосив він.
"Бавовна" на Кримському мосту: останні новини
- У Кремлі заявили про призупинення зернової угоди. Ймовірно, це стало відповіддю на вибухи на Кримському мосту 17 липня.
- За даними джерел 24 Каналу, відновити повноцінний рух на Кримському мосту Росія не зможе. На це ворогу знадобиться щонайменше 1 – 2 роки.
- Як виявилось, складно технічно, адже для того, аби відновити рух через міст, потрібно встановити кілька плит, відновити опори, а також провести повну перевірку всієї конструкції.
- Російська влада вперше опублікувала офіційне відео з Кримського мосту, на якому в ніч проти 17 липня пролунали два вибухи. На кадрах видно, як сильно міст "приліг".
- У російському слідчому комітеті заявили, що "продовжують роботу" на місці події на Кримському мосту.
- Російські окупанти вже встигли заявити про відкриття справи через вибухи на Кримському мосту. Противники написали, що відкрили її за статтею "теракт".
- До речі, через "надзвичайну ситуацію" потяг зупинився прямо перед Кримським мостом. Наразі пасажири не можуть вийти. Окрім цього, після вибуху на Кримському мосту залізничний рух теж зупинено.
- Як заявили джерела 24 Каналу в Службі безпеки, до нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України. Міст атакували за допомогою надводних дронів.
- Служба безпеки України потролила росіян через вибухи на Кримському мосту. Українські силовики зауважили, що "знову міст пішов "поспати".
- Після пошкодження Кримського мосту росіяни стикнуться з проблемами в логістиці. Окупований Маріуполь уже готується до потоку цивільних і військових.