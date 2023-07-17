На взрывы на Крымском мосту истерически отреагировала пропагандистка Маргарита Симоньян, пишет 24 Канал. Она заявила, что Тауэрский мост в Лондоне стал легальной целью для российских военных.

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Пропагандисты ждут "атаки" Лондона

Маргарита Симоньян написала о якобы причастности спецслужб Британии к удару по Крымскому мосту.

"Если правда, что атаку на Крымский мост совершили с помощью британских спецслужб, делает ли это легитимной целью Тауэрский мост? По-моему – так целиком", – написала она.

Также Симоньян распространила сообщение подсанкционного пропагандиста Вячеслава Духина, причастного к депортации украинских детей. Он тоже пригрозил падением Лондонского моста.

"Смотрите, чтобы у вас там Лондонский мост не свалился", – написал пропагандист.

В конце концов пропагандисты потребовали не только ударов по Британии. Владимир Соловьев, другой рупор Кремля, заявил, что российские военные должны нанести удары по Банковой и киевским мостам.

"Вопрос. А Банковая до сих пор стоит или уже там гигантская воронка? И здание Рады все еще не уничтожено? А как мосты через Днепр? Все еще стоят?", – написал он.

В своей риторике кремлевские пропагандисты присоединились к циничному заявлению бывшего президента России Дмитрия Медведева. Последний призывает уничтожать гражданские дома в Украине.

Удар по Крымскому мосту: что известно