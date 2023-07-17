На взрывы на Крымском мосту истерически отреагировала пропагандистка Маргарита Симоньян, пишет 24 Канал. Она заявила, что Тауэрский мост в Лондоне стал легальной целью для российских военных.
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Пропагандисты ждут "атаки" Лондона
Маргарита Симоньян написала о якобы причастности спецслужб Британии к удару по Крымскому мосту.
"Если правда, что атаку на Крымский мост совершили с помощью британских спецслужб, делает ли это легитимной целью Тауэрский мост? По-моему – так целиком", – написала она.
Также Симоньян распространила сообщение подсанкционного пропагандиста Вячеслава Духина, причастного к депортации украинских детей. Он тоже пригрозил падением Лондонского моста.
"Смотрите, чтобы у вас там Лондонский мост не свалился", – написал пропагандист.
В конце концов пропагандисты потребовали не только ударов по Британии. Владимир Соловьев, другой рупор Кремля, заявил, что российские военные должны нанести удары по Банковой и киевским мостам.
"Вопрос. А Банковая до сих пор стоит или уже там гигантская воронка? И здание Рады все еще не уничтожено? А как мосты через Днепр? Все еще стоят?", – написал он.
В своей риторике кремлевские пропагандисты присоединились к циничному заявлению бывшего президента России Дмитрия Медведева. Последний призывает уничтожать гражданские дома в Украине.
Удар по Крымскому мосту: что известно
- Незаконно построенный Россией Крымский мост взорвали ночью 17 июля. Это уже второй взрыв на мосту с самого начала полномасштабного вторжения России. Первый взрыв произошел 8 октября 2022 года
- В этот раз Крымский мост атаковали подводные дроны. Известно, что взрыв произошел около 145 опор, вследствие чего на мосту рухнул пролет.
- В СБУ потролили россиян, мол, мост снова пошел "поспать". Также после взрыва Крымского моста на оккупированной территории Украины фиксируют большие пробки.
- В Кремле заявили, что Путину доложили о взрывах на Крымском мосту.