На вибухи на Кримському мосту істерично відреагувала пропагандистка Маргарита Сімоньян, пише 24 Канал. Вона заявила, що Тауерський міст у Лондоні буцімто став легальною ціллю для російських військових.

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Пропагандисти чекають "атаки" на Лондон

Маргарита Сімоньян написала про буцімто причетність спецслужб Британії до удару по Кримському мосту.

"Якщо правда, що атаку на Кримський міст здійснили за допомогою британських спецслужб, чи робить це легітимною ціллю Тауерський міст? Як на мене – так цілком", – написала вона.

Також Сімоньян поширила допис підсанкційного пропагандиста В'ячеслава Духіна, який причетний до депортації українських дітей. Він теж пригрозив падінням Лондонського мосту.

"Дивіться, щоб у вас там Лондонський міст не впав", – написав пропагандист.

Зрештою, пропагандисти зажадали не тільки ударів по Британії. Владімір Соловйов, інший рупор Кремля, заявив, що російські військові мають завдати удари по Банковій і київських мостах.

"Питання. А Банкова досі стоїть чи вже там гігантська воронка? І будівлю Ради все ще не знищено? А як мости через Дніпро? Усе ще стоять?", – написав він.

У своїй риториці кремлівські пропагандисти приєдналися до цинічної заяви колишнього президента Росії Дмітрія Медведєва. Останній закликає знищувати цивільні будинки в Україні.

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