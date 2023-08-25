Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначають, що у цьому населеному пункті дислокується 126-та окрема гвардійська бригада берегової оборони чорноморського флоту Росії.

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"Сьогодні в Перевальне прилетіло – там дислокується 126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони чорноморського флоту", – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що унаслідок "прильоту" троє окупантів загинуло та "дуже багато" отримали поранення. Їх нібито доправили до шпиталю у місті Сімферополь на вулиці Горького.



Перевальне на карті / Скриншот Google Maps

До слова, сьогодні вночі в окупованому Севастополі теж лунали вибухи. Окупаційна "влада" заявила про знищення 42-х безпілотників.

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Лише вчора, 24 серпня, близько 5 ранку стався бій на півострові за участю авіації. Біля села Маяк на мисі Тарханкут чули вибухи. Це місце базування радіолокаційних станцій (РЛС) росіян, а по периметру тут підготовлені позиції для ППО.

Згодом у ГУР МО підтвердили спецоперацію на території окупованого росіянами Криму зазначивши, що вилазка мала характер рейду. І вона яскраво показала, що півострів перебуває у зоні досяжності наших Сил оборони.

Крім того, під час спецоперації українські розвідники вивісили у Криму український прапор.