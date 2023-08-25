Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, зауваживши, що українські військові дістануть окупантів навіть так далеко від лінії фронту. А зрештою тимчасово окупований Крим буде повністю звільнений від загарбників.
До теми У Криму майорів прапор України та був бій: що відомо про спецоперацію ГУР та ВМСУ на півострові
Окопи в пісочку нас не зупинять
Як наголосила Гуменюк, ця спецоперація від ГУР та ВМСУ чітко демонструє російським окупантам, що вони будуть змушені покинути півострів. Жодні укріплення не зупинять українських військових від звільнення Криму.
Треба було їм продемонструвати, що ті окопи в пісочку та укріплення нас не зупинять. Меседж виконаний. Окупанти все зрозуміли і фізично усе відчули,
– зауважила Гуменюк.
Логістичні шляхи росіян в тимчасово окупованому Криму регулярно перебувають під серйозними ударами. Зрештою усе закінчиться звільненням півострова від загарбників.
Дивіться розмову з Наталією Гуменюк на ютубі 24 Каналу
Спецоперація ГУР та ВМСУ в Криму: коротко
- Спецоперацію на території тимчасово окупованого Криму підготувала українська розвідка спільно з морським флотом. Бійці дісталися до місця призначення за допомогою плавзасобів.
- Відомо, що вночі 24 серпня підрозділ ГУР висадився поблизу населених пунктів Оленівка та Маяк в Криму. Вони успішно виконали бойове завдання та повернулися. Президент Володимир Зеленський також підтвердив проведення цієї спецоперації.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів деталі спеціальної операції. Вдалося пошкодити чотири швидкохідні катери. Крім того, на "концерт Кобзона" відправилися щонайменше 30 окупантів. Втрат серед українських бійців, на щастя, не було.