Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, заметив, что украинские военные достают оккупантов даже так далеко от линии фронта. А в конце концов, временно оккупированный Крым будет полностью освобожден от захватчиков.
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Окопы в песочке нас не остановят
Как отметила Гуменюк, эта спецоперация от ГУР и ВМСУ ясно демонстрирует российским оккупантам, что они будут вынуждены покинуть полуостров. Никакие укрепления не остановят украинских военных от освобождения Крыма.
Надо было им продемонстрировать, что окопы в песочке и укрепления нас не остановят. Месседж выполнен. Оккупанты все поняли и физически все почувствовали,
– заметила Гуменюк.
Логистические пути россиян во временно оккупированном Крыму регулярно находятся под серьезными ударами. В конце концов, все закончится освобождением полуострова от захватчиков.
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Спецоперация ГУР и ВМСУ в Крыму: коротко
- Спецоперацию на территории временно оккупированного Крыма подготовила украинская разведка совместно с морским флотом. Бойцы добрались до места назначения с помощью плавсредств.
- Известно, что ночью 24 августа подразделение ГУР высадилось вблизи населенных пунктов Оленевка и Маяк в Крыму. Они успешно выполнили боевое задание и вернулись. Президент Владимир Зеленский также подтвердил проведение этой спецоперации.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал детали специальной операции. Удалось повредить четыре быстроходных катера. Кроме того, на "концерт Кобзона" отправились по меньшей мере 30 оккупантов. Потерь среди украинских бойцов, к счастью, не было.