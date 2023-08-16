У Криму знову неспокійно. Російські ЗМІ знову скаржаться на спробу атакувати півострів невідомими безпілотниками 16 серпня, інформує 24 Канал.

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ППО нібито знищила українські дрони

За інформацією росЗМІ, 16 серпня близько 11 години Київ безпілотниками спробував атакувати об'єкти на території Криму. Міноборони ворога повідомило, що дрон виявили та знищили засобами ППО.

Водночас жодних фото чи відео із безпілотними літальними апаратами немає, тож підтвердити тези російської пропаганди нічим.

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