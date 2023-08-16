У Криму знову неспокійно. Російські ЗМІ знову скаржаться на спробу атакувати півострів невідомими безпілотниками 16 серпня, інформує 24 Канал.
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ППО нібито знищила українські дрони
За інформацією росЗМІ, 16 серпня близько 11 години Київ безпілотниками спробував атакувати об'єкти на території Криму. Міноборони ворога повідомило, що дрон виявили та знищили засобами ППО.
Водночас жодних фото чи відео із безпілотними літальними апаратами немає, тож підтвердити тези російської пропаганди нічим.
Безпілотники атакують Крим: останні новини
- Вибухи, що лунали в тимчасово окупованому Криму в ніч на 12 серпня, були спецоперацією Служби безпеки України. Як розповіли наші джерела, СБУ й організувала ту "бавовну". 17 дронів атакували логістичну базу російських військ неподалік Євпаторії. Військова контррозвідка СБУ потужно відпрацювала по наметовому містечку окупантів, стоянкам автомобільної техніки та паливозаправникам.
- Поблизу тимчасово окупованого українського міста Керч на Кримському мосту 12 серпня знову лунали вибухи. Згодом на місці ймовірних "прильотів" було видно густий сірий стовп диму. У моніторингових телеграм-каналах повідомляли, що поблизу Керчинського моста у Керчі пролунали 4 гучні вибухи. Там наголосила, що нібито Кримський міст перебуває під атакою невстановлених дронів.
- Росіяни також побідкались, що нібито була спроба атакувати кримський аеродром у Новофедорівці. Традиційно, у цьому звинуватили Збройні Сили України. Близько 5 ранку 10 серпня Україна нібито спробувала атакувати дронами військовий аеродром у Новофедорівці. За даними загарбників, російська ППО буцімто "запобігла атаці".