Атака буцімто сталася зранку сьогодні, 10 серпня. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Росіяни заявили про нібито атаку аеродрому у Новофедоровці

Так, у країні-агресорці побідкались на те, що близько 5 ранку 10 серпня Україна нібито спробувала атакувати дронами військовий аеродром у Новофедорівці. За даними загарбників, російська ППО буцімто "запобігла атаці".

ЗСУ спробували атакувати кримський аеродром у Новофедорівці. Спроба атаки відбулася близько 5 ранку 10 серпня. Сили ППО запобігли атаці,

– заявили пропагандисти.

Зверніть увагу! Після анексії Криму у 2014 році росіяни розмістили на аеродромі "Саки" поблизу Новофедорівки своє військове угруповання. Наразі там базується 43 окремий морський штурмовий авіаполк Чорноморського флоту країни-агресорки.

Окрім цього, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв заявив, що російський флот у взаємодії із силами ППО нібито відбив атаку безпілотників над морем на підльоті до міста. 9 із них були заглушені силами радіоелектронної боротьби, а ще 2 буцімто були збиті ППО.

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