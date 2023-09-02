Про неспокійно обстановку пишуть місцеві ЗМІ. У мережу також викладають ролики, які демонструють, що ж насправді відбувається.

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Буцімто атакують дрони

Пропагандисти пишуть, що близько 23:00 за московським часом буцімто запобігли "спробі Києва" атакувати Росію безпілотниками. Мовляв, їх спрямували по території країни-агресорки, а "перехопили" у небі над Бєлгородською областю.

Водночас нарікають окупанти на те, що в Строїтелі на вулиці Жукова спалахнула пожежа. Туди вирушила швидка допомога та пожежники. Попередньо, о 23:30 там щось загорілося на балконі третього поверху.

Скаржаться на пожежу у багатоповерхівці: дивіться відео

Горить балкон на третьому поверсі будинку: дивіться відео

Це ще не все. Підписники пишуть, що чули звуки вибухів у районі Розумного, що у Масловій Пристані. Правда, кажуть, що поки немає офіційних коментарів з цього приводу.

Щось "атакує" Кримський міст

Власне, кажуть, що близько 23:15 була спроба атакувати Кримський міст. Мовляв, це зробили з допомогою напівзаповненого безекіпажного катера. Окупанти кажуть, що безпілотник буцімто завчасно виявили та знищили в акваторії Чорного моря.

Водночас рух автомобільного транспорту Кримським мостом тимчасово перекрили.

Тим часом глава ГУР МО Кирило Буданов зробив чергову заяву щодо війни. За його словами, її необхідно перенести на територію Росії.

Чому важлива війна в Росії

Очільник української розвідки констатував, що війна має перенестися туди, звідки вона почалася.

Чудова ідея, як на мене. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою, зрозуміло, для нас є РФ,

– заявив голова ГУР МО.