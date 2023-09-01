Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу про серйозні проблеми росіян з протиповітряною безпекою. Він додав, що зараз весь світ бачить безпорадність Росії та робить відповідні висновки.
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Новий етап війни
Проблеми ворога з протиповітряною обороною лише посилюватимуться. Тому що російська ППО постійно зазнає втрат на війні, а їх треба якось компенсувати – відправляти в Україну засоби протиповітряної оборони. Внаслідок цього вороже ППО нівелюватиметься ще більше.
Він (новий етап війни – 24 Канал) проявляється в акції від ГУР МО України кожному російському аеропорту – по "ковру",
– зазначив Коваленко.
Зараз у російсько-українській війні новий етап – регулярні атаки дронів по Росії. Для країни-терористки настають цікаві часи. Кожного дня протиповітряна оборона росіян стає все менш ефективною.
Як ви думаєте, у якому стані буде російська ППО, зважаючи на те, з якою швидкістю вона знищується в Україні? Як їм треба компенсувати цю ППО в Україні, перетягаючи свої зенітно-ракетні комплекси з Росії на тимчасово окуповані території? Через пів року у них буде в рази менше захисту,
– мовив військово-політичний оглядач.
Коваленко припустив, що новий 2024 рік росіяни зустрічатимуть так само, як його зустрічали українці 2023 рік під звуки сирени й вибухи.
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Неспокійні ночі на Росії
- 30 серпня одразу шість регіонів Росії опинилися під ударом дронів. Цю атаку безпілотників називають однією з найбільш масових. Спекотно було на аеродромі "Крєсти" у Пскові, який розташований за 700 кілометрів від України.
- Унаслідок удару знищено щонайменше 2 літаки Іл-76 та ще стільки ж зазнали серйозних пошкоджень. Про це також свідчать і супутникові знімки Planet Labs.
- У ніч проти 1 вересня у Пскові та Брянську знову лунали вибухи. Росіяни бідкаються нібито їх знову атакують безпілотники.