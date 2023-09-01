Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу о серьезных проблемах россиян с противовоздушной безопасностью. Он добавил, что сейчас весь мир видит беспомощность России и делает выводы.

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Новый этап войны

Проблемы врага с противовоздушной обороной будут только усугубляться. Потому что российская ПВО постоянно терпит потери на войне, а их нужно как-то компенсировать – отправлять в Украину средства противовоздушной обороны. Вследствие этого вражеское ПВО будет нивелироваться еще больше.

Он (новый этап войны – 24 Канал) проявляется в акции от ГУР МО Украины каждому российскому аэропорту – по "ковру",

– отметил Коваленко.

Сейчас в российско-украинской войне новый этап – регулярные атаки дронов по России. Для страны-террориста приходят интересные времена. Каждый день противовоздушная оборона россиян становится все менее эффективной.

Как вы думаете, в каком состоянии будет российская ПВО, учитывая, с какой скоростью она уничтожается в Украине? Как им нужно компенсировать это ПВО в Украине, перетаскивая свои зенитно-ракетные комплексы из России на временно оккупированные территории? Через пол года у них будет в разы меньше защиты,

– сказал военно-политический обозреватель.

Коваленко предположил, что новый 2024 россияне будут встречать так же, как его встречали украинцы 2023 под звуки сирены и взрывы.

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