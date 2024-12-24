Про це пише 24 Канал з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Важливо, що було вирішено відкопувати людей з-під завалів руками, без залучення техніки. Ролик від рятувальників викликає біль і гордість – так само, як і привітання від енергетиків з Різдвом.

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ДСНС працює у Кривому Розі

На момент початку рятувальної операції в місті тривала тривога. Адже після відбою по балістиці довкола Кривого Рогу кружляли "Шахеди". Загалом тривога була понад 6 годин.

На місці встановили пункт обігріву, працює Штаб надання допомоги населенню. Відео, викладене рятувальниками, демонструє їхню роботу.

ДСНС 5 годин відкопує людей з-під завалів у Кривому Розі: дивіться відео

Окрім рятувальників і медиків на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, кінологи, криміналістична лабораторія, вибухотехніки. Черговий воєнний злочин окупанта документують. Прокурори вже порушили справу.

Коли родини повертаються додому, аби зустріти свято з близькими, Росія вкотре цинічно вбиває,

– написав Ігор Клименко.

На 20:33 відомо про 15 постраждалих у Кривому Розі, серед них 16-річна дитина. 4 у тяжкому стані. На жаль, є і загиблий – лікарям не вдалося його врятувати.

Одна з жінок, яку дістали рятувальники, провела під завалами чотири години. Швидше за все, це продавчиня рибного магазину. Весь цей час вона була на зв'язку з працівниками ДСНС.

Робота рятувальників / Фото ДСНС Дніпропетровщини

На щастя, всі люди, які не виходили на зв'язок, живі. Остання жінка, з якою довго не могли зв'язатися, була в Італії.

Але рятувальна операція триває.