Кількість поранених постійно зростає. Відомо також і про першу жертву, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що кажуть очевидці

Місцева жителька Євгенія намагається дізнатися, що сталося з її друзями, які мешкають у зруйнованому будинку.

Я чекаю на друзів, у них квартири немає, у нас там друзі. Телефонуємо, не можу їм дозвонитись,

– ділиться жінка.

У тому будинку, крім друзів, у неї живе мати чоловіка. На щастя, їй вдалося врятуватися.

Євгенія чекає на звістку від друзів зі зруйнованого будинку: дивіться відео

Пані Анастасія розповіла журналістам, що саме проїжджала повз уражений росіянами будинок, коли пролунав вибух. Жінка була в авто разом із мамою. Обидві, каже, на диво, залишилися живі.

Цеглина пробила скло і в салоні і просто дивом не пробила голову. Добре, що дітей не було на задньому сидінні, бо лежить така брила,

– ділиться пережитим криворіжчанка.

Пані Наталія чекає біля місця інциденту на звістку від знайомого, який мешкає у пошкодженому будинку.

Я сильно злякалась і побігла вперед. У мене там знайомий живе, в цьому будинку. Ну нічого не можу знати. Телефоном не відповідає,

– каже жінка.

До слова, омбудсмен Лубінець вже відреагував на цинічну атаку росіян.