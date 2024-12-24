Близько 15:35 під час підготовки до Святвечора російська ракета влучила по 4-поверховому будинку на 32 квартири, передає 24 Канал із посиланням на очільника ОВА Сергія Лисака.

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Цинічний удар по Кривому Рогу

З-під завалів потрощеної окупантами багатоповерхівки дістають людей. Станом на 17:30 було відомо про 11 постраждалих, серед яких 16-річна дівчинка. Семеро людей госпіталізовані. Троє поранених – у важкому стані.

Пізніше Лисак повідомив, що з-під руїн дістали ще одного чоловіка.

Лікарі зробили все можливе, аби реанімувати його. Втім, на жаль, врятувати не вдалося,

– йдеться у повідомленні посадовця.

На підступний удар росіян відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. "Напередодні Різдва, коли родини готувалися до Святвечора. Країна-терорист вкотре показала свої справжні цінності: атаки на мирні міста", – наголосив він.