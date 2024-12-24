Около 15:35 во время подготовки к Сочельнику российская ракета попала по 4-этажному дому на 32 квартиры, передает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Сергея Лысака.
Смотрите также В Кривом Роге есть раненые после атаки, среди них ребенок
Цинический удар по Кривому Рогу
Из-под завалов разбитой оккупантами достают людей по состоянию на 17:30 было известно об 11 пострадавших, среди которых 16-летняя девочка госпитализированы.
Позже Лысак сообщил, что из-под руин достали еще одного мужчину.
Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его.
– говорится в сообщении чиновника.
На коварный удар россиян отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. "В канун Рождества, когда семьи готовились к Сочельнику. Страна-террорист в очередной раз показала свои настоящие ценности: атаки на мирные города", – подчеркнул он.