Около 15:35 во время подготовки к Сочельнику российская ракета попала по 4-этажному дому на 32 квартиры, передает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Сергея Лысака.

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Цинический удар по Кривому Рогу

Из-под завалов разбитой оккупантами достают людей по состоянию на 17:30 было известно об 11 пострадавших, среди которых 16-летняя девочка госпитализированы.

Позже Лысак сообщил, что из-под руин достали еще одного мужчину.

Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его.

– говорится в сообщении чиновника.

На коварный удар россиян отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. "В канун Рождества, когда семьи готовились к Сочельнику. Страна-террорист в очередной раз показала свои настоящие ценности: атаки на мирные города", – подчеркнул он.