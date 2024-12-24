В результате этого был поврежден дом, есть пострадавшие, передает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Что известно об атаке России на дом в Кривом Роге

Во вторник, 24 декабря, россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге.

Накануне Рождества, когда семьи готовились к Сочельнику. Страна-террорист в очередной раз показала свои истинные ценности: атаки на мирные города!

– подчеркнул Дмитрий Лубинец.

По словам Уполномоченного по правам человека, пока известно о 5 раненых. Сообщалось, что двух человек достали из-под завалов.

Первые кадры поврежденного дома в Кривом Роге / фото из открытых источников

"В то время как другие страны мира празднуют Рождество, украинцы продолжают страдать от бесконечных российских атак", – подчеркивает он.

Лубинец указал, что террористы не понимают человеческой морали. Они не понимают ничего, кроме силы.

Фото последствий также обнародовал и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он назвал россиян убийцами и отметил, что у тех нет ничего святого, никакой человечности.

Заметим, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне ударили ракетой прямо в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры. Взрыв в городе прогремел примерно в 15:35. Враг ударил прямо в Сочельник.