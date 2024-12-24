Внаслідок цього був пошкоджений будинок, є постраждалі, передає 24 Канал з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця.

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Що відомо про атаку Росії на будинок у Кривому Розі

У вівторок, 24 грудня, росіяни вдарили по житловому будинку у Кривому Розі.

Напередодні Різдва, коли родини готувалися до Святвечора. Країна-терорист вкотре показала свої справжні цінності: атаки на мирні міста!

– наголосив Дмитро Лубінець.

За словами Уповноваженого з прав людини, наразі відомо про 5 поранених. Повідомлялося, що двох людей дістали з-під завалів.

Перші кадри пошкодженого будинку у Кривому Розі / фото з відкритих джерел

"В той час як інші країни світу святкують Різдво, українці продовжують страждати від нескінченних російських атак", – наголошує він.

Лубінець вказав, що терористи не розуміють людської моралі. Вони не розуміють нічого, крім сили.

Фото наслідків також оприлюднив і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він назвав росіян вбивцями і зазначив, що у тих немає нічого святого, жодної людяності.

Зауважимо, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що росіяни вдарили ракетою прямісінько в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири. Вибух у місті пролунав приблизно о 15:35. Ворог вдарив прямо у Святвечір.