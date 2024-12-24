Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

До теми У Кривому Розі пролунали вибухи

Що відомо про ворожий удар по Кривому Розі

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що унаслідок ракетного удару по Кривому Розі пошкоджено житловий будинок. Станом на 16:00 вся інформація уточнюється.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що росіяни вдарили ракетою прямісінько в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири.

Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин,

– написав Вілкул у мережі.

Станом на 16:18 з-під завалів вдалося врятувати 2 людей. Загалом унаслідок атаки постраждало 5 осіб. Усі потерпілі отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, що ворог вдарив по будинку у Кривому Розі балістикою. Повітряні сили о 15:35 попередили про загрозу, а вже за лічені хвилини у місті пролунав вибух. Окупанти завдали цинічного удару по житловому будинку у Святвечір.

Наслідки російського злочину

Омбудсмен Дмитро Лубінець показав перші кадри після російської атаки. На них видно вщент зруйнований будинок. Він наголосив, що російські злочинці цинічно вдарили по житловому будинку напередодні Різдва, коли родини готувалися до Святвечора.



Будинок у Кривому Розі після атаки / Фото Дмитра Лубінця

В той час як інші країни світу святкують Різдво, українці продовжують страждати від нескінченних російських атак. Терористи не розуміють людської моралі. Вони не розуміють нічого, крім сили,

– наголосив Лубінець.

Ворог тероризує Дніпропетровщину

Російська армія продовжує обстрілювати прифронтові території Дніпропетровщини. Так, окупанти обстрілювали Нікопольщину з артилерії, РСЗВ "Град" та вдарив дроном-камікадзе. Цілив по району ворог вночі та вранці.

Під російськими ударами опинилися Нікополь, а також Покровська та Марганецька громади. Відомо, що після атаки спалахнула пожежа.

Унаслідок ворожих обстрілів на Нікопольщині пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автівки. На щастя, минулося без постраждалих.