Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Що відомо про вибухи у Кривому Розі

Повітряну тривогу на території Дніпропетровської області оголосили близько 15:34 через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння, про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ. Згодом вони повідомили про швидкісну ціль, яка рухалася у напрямку Кривого Рогу.

У Кривому Розі чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні журналістів.

Незадовго після цього вибухи підтвердили й моніторингові канали. За попередньою інформацією від них, під час атаки противник застосував одну балістичну ракету "Іскандер-М". Там наголосили, що загроза балістики триває до відбою повітряної тривоги.

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Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул також підтвердив факт удару: "Ракетна атака. Розуміємо де. Вже працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет". Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також висловився з цього приводу.

У Святвечір російські окупанти вкотре показали своє справжнє обличчя, атакувавши балістикою Кривий Ріг. Нелюди воюють проти мирного населення,

– заявив він.

Своєю чергою Сергій Лисак повідомив, що пошкоджений житловий будинок. Наразі уточнюють інформацію щодо масштабів руйнування та наявності постраждалих.