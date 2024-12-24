Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Відбій загрози застосування ворогом балістичного озброєння. Наразі у Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях зберігається тривога, адже ворог атакує дронами.
Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу, повідомив, що місто опинилося під ракетним ударом.
Актуальна мапа повітряної тривоги
Мапа повітряної тривоги / Скриншот
У Кривому Розі пролунали вибухи.
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.
Тривога охопила Київ та Північ країни.
У Повітряних вилах попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу.
На Півдні, а також у Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу.