Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

К теме В Кривом Роге прогремели взрывы

Что известно о вражеском ударе по Кривому Рогу

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу поврежден жилой дом.

По состоянию на 16:00 вся информация уточняется. Сообщения о пострадавших пока не поступали.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне ударили ракетой прямо в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры.

Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям,

– написал Вилкул в сети.

По состоянию на 16:18 из-под завалов удалось спасти 2 человека. Всего в результате атаки пострадали 5 человек. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

Напомним, что враг ударил по дому в Кривом Роге баллистикой. Воздушные силы в 15:35 предупредили об угрозе, а уже через считанные минуты в городе прогремел взрыв. Оккупанты нанесли циничный удар по жилому дому в Святвечер.

Последствия российского преступления

Омбудсмен Дмитрий Лубинец показал первые кадры после российской атаки. На них видно полностью разрушенный дом. Он отметил, что российские преступники цинично ударили по жилому дому накануне Рождества, когда семьи готовились к Святвечеру.



Дом в Кривом Роге после атаки / Фото Дмитрия Лубинца

В то время как другие страны мира празднуют Рождество, украинцы продолжают страдать от бесконечных российских атак. Террористы не понимают человеческой морали. Они не понимают ничего, кроме силы,

– подчеркнул Лубинец.

Враг терроризирует Днепропетровскую область

Российская армия продолжает обстреливать прифронтовые территории Днепропетровщины. Так, оккупанты обстреливали Никопольщину из артиллерии, РСЗО "Град" и ударил дроном-камикадзе. Целился по району враг ночью и утром.

Под российскими ударами оказались Никополь, а также Покровская и Марганецкая общины. Известно, что после атаки вспыхнул пожар.

В результате вражеских обстрелов на Никопольщине повреждены частные дома, хозяйственные постройки и машины. К счастью, обошлось без пострадавших.