Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Важно, что было решено откапывать людей из-под завалов руками, без привлечения техники. Ролик от спасателей вызывает боль и гордость – так же, как и поздравление от энергетиков с Рождеством.

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ГСЧС работает в Кривом Роге

На момент начала спасательной операции в городе продолжалась тревога. Ведь после отбоя по баллистике вокруг Кривого Рога кружили "Шахеды". В целом тревога была более 6 часов.

На месте установили пункт обогрева, работает Штаб по оказанию помощи населению. Видео, выложенное спасателями, демонстрирует их работу.

ГСЧС 5 часов откапывает людей из-под завалов в Кривом Роге: смотрите видео

Кроме спасателей и медиков на месте работают следственно-оперативные группы полиции, кинологи, криминалистическая лаборатория, взрывотехники. Очередное военное преступление оккупанта документируют. Прокуроры уже возбудили дело.

Когда семьи возвращаются домой, чтобы встретить праздник с близкими, Россия в очередной раз цинично убивает,

– написал Игорь Клименко.

На 20:33 известно о 15 пострадавших в Кривом Роге, среди них 16-летний ребенок. 4 в тяжелом состоянии. К сожалению, есть и погибший – врачам не удалось его спасти.

Одна из женщин, которую достали спасатели, провела под завалами четыре часа. Скорее всего, это продавщица рыбного магазина. Все это время она была на связи с работниками ГСЧС.

Работа спасателей / Фото ГСЧС Днепропетровской области

К счастью, все люди, которые не выходили на связь, живы. Последняя женщина, с которой долго не могли связаться, была в Италии.

Но спасательная операция продолжается.