Российские власти просили граждан не распространять информацию о последствиях атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Спутники зафиксировали пожар на территории НПЗ в Рязани

Система мониторинга пожаров спутников NASA FIRMS зафиксировала пожар на территории объекта Рязанской нефтеперерабатывающей компании, принадлежащей "Роснефти".

Сегодня, по словам россиян город атаковали БпЛА и в районе этого НПЗ сбили якобы минимум 5 беспилотников.

Власти в России призвали местных жителей не разглашать информацию о последствиях на "объектах атаки".

NASA фиксирует пожар на территории НПЗ в Рязани

Напомним, Россия заявила об атаке почти 500 дронов за 2 суток, некоторые из которых летели на Москву, и все якобы были сбиты. Атаки дронов вызвали остановку работы аэропортов Москвы и других городов, а также повреждения, в частности в Туле, где изуродовано кровлю многоквартирного жилого дома.