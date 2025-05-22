Российские власти просили граждан не распространять информацию о последствиях атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Оккупанты заявляют о массированном ударе ВСУ по Льгову в Курской области
Спутники зафиксировали пожар на территории НПЗ в Рязани
Система мониторинга пожаров спутников NASA FIRMS зафиксировала пожар на территории объекта Рязанской нефтеперерабатывающей компании, принадлежащей "Роснефти".
Сегодня, по словам россиян город атаковали БпЛА и в районе этого НПЗ сбили якобы минимум 5 беспилотников.
Власти в России призвали местных жителей не разглашать информацию о последствиях на "объектах атаки".
NASA фиксирует пожар на территории НПЗ в Рязани
Напомним, Россия заявила об атаке почти 500 дронов за 2 суток, некоторые из которых летели на Москву, и все якобы были сбиты. Атаки дронов вызвали остановку работы аэропортов Москвы и других городов, а также повреждения, в частности в Туле, где изуродовано кровлю многоквартирного жилого дома.