В Иваново расположен аэродром военно-транспортной авиации "Северный". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Дроны атаковали аэродром в Иваново

В российском Иванове вечером 22 мая громко. РосСМИ сообщают о БпЛА в небе, по ним работает ПВО. Уже сообщают о якобы сбитии нескольких дронов.

Впрочем, по информации телеграмм-каналов, обломки все же упали возле аэродрома, вызвав взрыв, что выбил окна в нескольких частных домах. Никто из местных жителей, по имеющейся информации, не пострадал.

На аэродроме "Северный" в Иваново действует Центр боевого применения и обучения военно-транспортной авиации России. Там дислоцирована 243-я отдельная военно-транспортная авиационная эскадрилья и 81-й военно-транспортный авиационный полк.

Ударные БпЛА атакуют военный аэродром транспортной авиации в Иваново: смотрите видео