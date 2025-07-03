Що відомо про можливу атаку на російський завод та де розташований вищезгаданий населений пункт – розповідає 24 Канал.

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Де саме розташований Єлець

Місто розташоване приблизно за 340 кілометрів на південь від Москви та 100 кілометрів на північний захід від Липецька. Відстань від Єльця до українського кордону сягає приблизно від 350 до 400 кілометрів.

Сама ж Липецька область межує з Курською, Орловською, Тульською, Рязанською, Тамбовською та Воронезькою областями. Відомо, що це регіон досить часто опиняється під атакою безпілотників.

Єлець у Липецькій області: дивіться на карті

Саме тут розташоване велике хімічне підприємство ПАТ "Енергія", яке перебуває під санкціями багатьох країн. Продукція заводу використовується, зокрема, в оборонній промисловості, цивільній авіації та морському транспорті.

Російські ЗМІ повідомляли, про вибухи у районі об'єкта вночі 3 липня. За попередньою інформацією, один з дронів вдарив в асфальт, поруч з об'єктом, через що на території самого заводу спалахнула пожежа.