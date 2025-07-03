Крім цього, відомо про обмеження роботи аеропортів. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Росіяни заявляють про атаку дронів

В Міноборони, як завжди заявляли про "успішну" роботу їхньої "пе-ве-о". Так, за їхніми словами, вони начебто знищили 69 дронів, зокрема:

27 БпЛА – над територією Бєлгородської області.

22 БпЛА – над територією Воронезької області.

10 БпЛА – над територією Липецької області.

8 БпЛА – над територією Курської області.

2 БпЛА – над територією Республіки Крим.

Відомо, що в Росавіації також заявляли про тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків запроваджено в аеропорту Саратова. Тимчасово вильоти і посадки призупинено і в аеропорту Самари. Обмеження на прийом та виліт літаків запроваджено також і в аеропорту Ульяновська.

Зазначимо, що жителі Липецька та області вночі повідомляли про велику кількість вибухів.

Вибухи в Липецьку: дивіться відео

До слова, у районі ПАТ "Енергія", що у Липецькій області, повідомляють про влучання безпілотників. Об'єкт спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.

Про гучні звуки вибухів повідомляли і жителі Воронезької області. Зокрема, вони чули кілька звуків вибухів у небі над Воронежем, у Підгірському районі, у місті Семилуки. У передмісті обласного центру також побачили яскраві спалахи.