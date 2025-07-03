Кроме этого, известно об ограничении работы аэропортов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Россияне заявляют об атаке дронов

В Минобороны, как всегда заявляли об "успешной" работе их "пе-ве-о". Так, по их словам, они якобы уничтожили 69 дронов, в частности:

27 БпЛА – над территорией Белгородской области.

22 БпЛА – над территорией Воронежской области.

10 БпЛА – над территорией Липецкой области.

8 БпЛА – над территорией Курской области.

2 БпЛА – над территорией Республики Крым.

Известно, что в Росавиации также заявляли о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова. Временно вылеты и посадки приостановлены и в аэропорту Самары. Ограничения на прием и вылет самолетов введены также и в аэропорту Ульяновска.

Отметим, что жители Липецка и области ночью сообщали о большом количестве взрывов.

Взрывы в Липецке: смотрите видео

К слову, в районе ПАО "Энергия", что в Липецкой области, сообщают о попадании беспилотников. Объект специализируется на производстве химических источников тока.

О громких звуках взрывов сообщали и жители Воронежской области. В частности, они слышали несколько звуков взрывов в небе над Воронежем, в Подгорном районе, в городе Семилуки. В пригороде областного центра также увидели яркие вспышки.