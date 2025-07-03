Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект Радио Свобода "Схемы".

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Атака на российский "Купол"

Дроны СБУ нанесли удары по вражескому заводу "Купол" в Ижевске, изготавливающему ЗРК "Тор" и "Оса", а также беспилотники для армии России. Проект "Схемы" получил доступ к спутниковым снимкам 2 июля от эстонского издания Delfi.

Часть крыши одного из зданий военного завода полностью разрушена / Фото "Схемы"

Сравнение снимков предприятия до и после атаки: смотрите видео "Схемы"

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение завода, подчеркнув, что Служба безопасности Украины, вместе с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по ижевскому заводу в рамках снижения возможностей противовоздушной обороны противника.

Подтверждено точное попадание в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар,

– написали в Генштабе.

Известно, что предприятие производит "Шахеды" и другие ударные беспилотники, в частности, "Гарпия-A-1". "Купол" выполняет заказы Министерства обороны России и выпускает и зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Е" и мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М" и "Адъютант".