Что известно о возможной атаке на российский завод и где расположен вышеупомянутый населенный пункт – рассказывает 24 Канал.

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Где именно расположен Елец

Город расположен примерно в 340 километрах к югу от Москвы и 100 километрах к северо-западу от Липецка. Расстояние от Ельца до украинской границы составляет примерно от 350 до 400 километров.

Сама же Липецкая область граничит с Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областями. Известно, что это регион довольно часто оказывается под атакой беспилотников.

Елец в Липецкой области: смотрите на карте

Именно здесь расположено крупное химическое предприятие ПАО "Энергия", которое находится под санкциями многих стран. Продукция завода используется, в частности, в оборонной промышленности, гражданской авиации и морском транспорте.

Российские СМИ сообщали, о взрывах в районе объекта ночью 3 июля. По предварительной информации, один из дронов ударил в асфальт, рядом с объектом, из-за чего на территории самого завода вспыхнул пожар.