Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Генштаб подтвердил поражение завода "Энергия"

В рамках снижения наступательных возможностей врага ВСУ атаковали АО "Энергия" (Елец, Липецкая область).

Этот объект занимается обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для средств поражения россиян. В частности, для универсальных модулей планирования и коррекции.

Это российская разработка, которая превращает обычные свободнопадающие авиационные бомбы на планирующие авиабомбы с повышенной точностью и дальностью,

– указали в Генштабе.

Кроме того, этот завод производит батареи и аккумуляторы для комплексов "Искандер-М", ракет Х-35У и энергетических модулей для специализированных комплексов.

Как указали в ВСУ, взрывы зафиксированы на территории завода, в результате чего производство остановлено. Результаты удара по "Энергии" уточняются.

Заметим, Defence Express считают, что удар по заводу "Энергия" способен серьезно осложнить производство КАБов. Это уже второй раз, когда Украина атакует этот объект – предыдущий удар был нанесен в ночь на 23 мая.