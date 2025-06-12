В каких ситуацию лицо с инвалидностью могут получить повестку и быть отправленными на фронт, – объясняет 24 Канал.

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Нужно ли идти в ТЦК, если человек с инвалидностью получил повестку

Мужчины с инвалидностью могут получить повестку от ТЦК, и это не противоречит закону. Территориальные центры комплектования имеют право вызвать любого военнообязанного для прохождения ВВК.

В таком случае необходимо явиться в ТЦК и предоставить документы, подтверждающие наличие инвалидности. Если человек докажет, что имеет отсрочку, это позволит избежать штрафа.

Особенно это касается тех, кто до сих пор не находится на воинском учете. В таком случае в ТЦК могут просто не знать об инвалидности лица.

В каких случаях возможна мобилизация лиц с инвалидностью

Мобилизовать мужчин с инвалидностью могут в нескольких случаях:

по добровольному согласию. Если мужчина сам изъявляет желание присоединиться к ВСУ и не имеет серьезных проблем со здоровьем, он может подписать контракт добровольца;

Если мужчина сам изъявляет желание присоединиться к ВСУ и не имеет серьезных проблем со здоровьем, он может подписать контракт добровольца; отсутствие отсрочки. Наличие инвалидности не означает автоматического освобождения от мобилизации. Для этого нужно обратиться в ТЦК с подтверждающими документами и получить официальное решение об освобождении от мобилизации. Без этого лицо считается годным и может получить боевую повестку;

Наличие инвалидности не означает автоматического освобождения от мобилизации. Для этого нужно обратиться в ТЦК с подтверждающими документами и получить официальное решение об освобождении от мобилизации. Без этого лицо считается годным и может получить боевую повестку; если инвалидность не подтвердили после пересмотра. Если человек получил инвалидность после начала полномасштабной войны, он должен пройти повторное медицинское обследование. Если экспертная комиссия не подтвердит инвалидность, то лицо потеряет отсрочку.

Нужно ли проходить ВВК, если есть инвалидность

Адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостовая в комментарии "УНИАН" отметила, что ранее информацию о лицах с инвалидностью ранее в ТЦК передавали МСЭК, однако сейчас эти ведомства отменены. Поэтому рекомендуется самостоятельно проверять, есть ли у территориального центра комплектования все необходимые данные.

По словам юристки, передача информации из МСЭК в ТЦК не освобождает людей с инвалидностью от обязанности становиться на воинский учет, вовремя обновлять свои данные, а также оформлять отсрочку или статус непригодного к военной службе. Не стоит рассчитывать, что эти вопросы решат ТЦК или отмененные МСЭКи.

Лица призывного возраста, которые до полномасштабного вторжения имели инвалидность I или II группы, но нигде не стояли на воинском учете и не были из него исключены, обязательно должны стать на воинский учет в ТЦК, предоставить подтверждающие документы об инвалидности, чтобы их потом ВВК признала непригодными к военной службе. Позже этих лиц исключают с воинского учета и повторно проходить ВВК им не нужно,

– добавила эксперт.

Она отметила, что лица в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют пожизненную инвалидность I или II группы и своевременно обновили учетные данные, также признаются непригодными, их исключают с учета без необходимости проходить ВВК повторно.

Мостовая напомнила, что мужчин с III группой инвалидности ранее признавали ограниченно годными, а впоследствии – временно непригодными. Им нужно было пройти повторную комиссию до 5 июня 2025 года.

Также мужчины с ограниченной годностью могут получить направление на ВВК в ТЦК или через приложение Резерв+. В случае неявки им может грозить штраф.