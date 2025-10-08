Об этом 24 Каналу рассказали в полиции Тернопольской области. Обыски проводились при поддержке Службы безопасности Украины.

Почему в Почаевской лавре провели обыски?

Работники полиции рассказали, что обыски на территории Почаевской лавры проходили согласно действующему Законодательству.

Там есть небольшая часовня, что является памятником архитектуры 18 века. Вопрос стоит относительно регистрации этой часовни,

– объяснили правоохранители.

В то же время днем в сети появилась информация о столкновениях во время обысков.

В полиции Тернопольщины объяснили, что сначала процедура происходила спокойно и никаких проблем не было. Впрочем, в конце дня работники лавры начали препятствовать обыскам, поэтому процедуру пришлось приостановить.

"Есть такая процедура, что позволяет приостановить обыски и завершить их в удобное время для сотрудников полиции и СБУ", – говорят правоохранители. Известно, что полицейские покинули территорию, а представители церкви молятся в храме.

