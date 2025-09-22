Об этой ситуации пишут местная жительница Анжела Сырбу и Одесская епархия УПЦ, передает 24 Канал.

Что известно о скандале с церковью УПЦ МП?

По словам Сырбу, 17 сентября в селе Новоселовка, Белгород-Днестровского района, прощались с погибшим воином. Она утверждает, что храм остался закрытым, и отпевание пришлось проводить во дворе перед церковью.

Неужели так трудно было открыть ворота и церковь и провести заупокойное богослужение по погибшему Герою! Складывается такое впечатление, что это личное имущество священника, а не общины!

– возмутилась Сырбу.

По словам Сырбу, храм был закрыт: смотрите видео

Епархия объяснила, что речь шла о военном Флавии Лянке, который погиб еще в 2024 году, однако его тело передали родным только в сентябре этого года. Там отметили, что еще в прошлом году по просьбе семьи настоятель местного храма, протоиерей Григорий Тику, провел заочное отпевание, а в течение года в церкви регулярно молились за погибшего.

Когда тело вернули семье, священник предложил провести полное отпевание в храме и на кладбище, но мать воина настояла, чтобы обряд совершал капеллан ПЦУ. В УПЦ МП уверяют, что настоятель с уважением отнесся к этому решению, обеспечив необходимые условия – доступ к колоколам, кладбища и ритуальным принадлежностям.

Ворота и калитка храма были открыты. На их же видео видно: замок висит сбоку, а не на воротах. Никто не препятствовал доступу,

– заявили в епархии.

Там подчеркнули: если бы родные или организаторы заранее попросили открыть храм, вопрос решили. По информации епархии, настоятель в это время находился дома и не мог отреагировать.

"Мы подчеркиваем: если бы кто-то из родных или организаторов заранее обратился к настоятелю или благочинному с просьбой открыть храм, вопрос был бы рассмотрен в диалоге. Но этого не произошло", – подчеркнули в УПЦ МП.

В УПЦ МП отметили, что отец Григорий сам воспитывает сына-военнослужащего ВСУ, поэтому "не мог – ни морально, ни по-человечески – препятствовать достойным проводам воина".

Погибший Флавий Лянка родился в Молдове, но его бабушка проживает в селе Новоселовка, рассказали в Facebook-группе Саратского поселкового совета.

Он жил в Европе и служил во французском иностранном легионе. После начала российского вторжения в Украину вступил в Вооруженные силы Украины.

Военный пропал без вести 12 сентября 2023 года во время боев в Запорожской области. Известие о его гибели семья получила только в ноябре 2024 года.

