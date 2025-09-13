Посольство Украины призвало привлечь преступников к ответственности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на посла Украины в Польше Василия Боднара.

Смотрите также Провокация российских спецслужб, – Украина об актах вандализма против мест памяти в Польше

Как повредили украинскую церковь в Польше?

В Легнице неизвестные повредили крышу и срезали крест с купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Последствия изуродования церкви в Польше / Фото из Facebook Василия Боднара

Посольство Украины в Польше срочно направило ноту в Министерство иностранных дел страны. Кроме того, Генеральное консульство во Вроцлаве обратилось к местной полиции с требованием принять меры реагирования и привлечь виновных к ответственности.

Обращаюсь к правоохранительным органам Республики Польша публично – сделайте все, чтобы этот и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения,

– подчеркнул Василий Боднар.

Посол подчеркнул, что повреждение церквей недопустимо и противоречит ценностям как украинцев, так и поляков.

Дипломат отметил, что такие случаи являются проявлениями антиукраинских настроений, и польское общество должно решительно реагировать на подобные действия.

Последние акты вандализма против Украины