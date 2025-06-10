Правоохранители уже устанавливают обстоятельства инцидента и время, когда его совершили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника ОВА Олега Григорова.

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В Сумах на Аллее Памяти повредили фото погибших воинов

Как сообщил Григоров, на одном из баннеров в честь погибших военных на местной Аллее Памяти неизвестные вырезали символ Z – знак российской агрессии, что является прямым надругательством над памятью о защитниках, которые боролись за свободу Украины.

Глава ОВА указывает, что работники правоохранительных органов уже расследуют этот случай и ищут человека, который причастен к акту вандализма.

Григоров рассказал, что обратился к руководству ГУНП в Сумской области с просьбой максимально оперативно найти виновного и привлечь к ответственности.

В то же время глава ОВА уже дал поручение восстановить поврежденное полотно баннера и "убрать следы вандализма".

Мы не позволим пренебрегать памятью наших героев. Каждый такой случай – это боль для всего общества. Но в то же время – это еще и повод сплотиться и еще крепче стоять за свою страну, за правду и за тех, кто отдал за нее жизнь,

– написал глава ОВА.