Правоохоронці вже встановлюють обставини інциденту та час, коли його скоїли. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника ОВА Олега Григорова.

Дивіться також Загинули під час порятунку людей: у Києві прощаються з рятувальниками, яких вбила Росія

У Сумах на Алеї Пам'яті пошкодили фото загиблих воїнів

Як повідомив Григоров, на одному з банерів на честь загиблих військових на місцевій Алеї Пам'яті невідомі вирізали символ Z – знак російської агресії, що є прямою наругою над пам’яттю про захисників, які боролися за свободу України.

Глава ОВА вказує, що працівники правоохоронних органів вже розслідують цей випадок і шукають людину, яка причетна до акту вандалізму.

Григоров розповів, що звернувся до керівництва ГУНП у Сумській області з проханням максимально оперативно знайти винного та притягнути до відповідальності.

Водночас очільник ОВА уже дав доручення відновити пошкоджене полотно банера та "прибрати сліди вандалізму".

Ми не дозволимо зневажати пам'ять наших героїв. Кожен такий випадок – це біль для всього суспільства. Але водночас – це ще й привід згуртуватися та ще міцніше стояти за свою країну, за правду і за тих, хто віддав за неї життя,

– написав глава ОВА.