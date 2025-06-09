Сьогодні, 9 червня, там прощаються із рятувальниками, життя яких забрала російська агресія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Дивіться також "Любив життя та віддавався професії": історії загиблих рятувальників у Києві очима друзів

Як відбувалося прощання із загиблими рятувальниками в Києві

Сьогодні в Києві відбулася церемонія прощання з трьома рятувальниками – Павлом Єзгором, Данилом Скадіним і Андрієм Ремінним. Вони загинули 6 червня, коли рятували людей після чергової цинічної атаки Росії у Солом'янському районі столиці.

У Києві прощаються із загиблими рятувальниками / Фото Кирила Чуботіна / Укрінформ

Бабуся Динила Скадіна у коментарі OBOZ.ua розповіла, що її онук завжди мріяв бути рятувальником і саме це стало його покликанням. Вона додає, що спочатку Данило був пожежником в армії, а тоді повернувся додому та вирішив піти в ДСНС.

Додамо, що Павла Єзгора поховають у Карашині Київської області, тоді як Андрія Ремінного та Данила Скадіна – на Байковому кладовищі у Києві.

Церемонія прощання із рятувальниками, яких вбила Росія: відео ДСНС

Ці хлопці не носили зброї, не йшли в бій. Вони загинули, рятуючи життя інших. Їх подвиг – поза часом. Їх імена – назавжди в строю. Це біль, який не піддається словам,

– написали в ДСНС.

А також зазначили, що моляться ще за 21 пораненого рятувальника з Києва та Тернополя, які також постраждали від російських ударів того дня.

24 Канал висловлює щирі співчуття родинам та друзям загиблих. Вічна пам'ять!

Нагадаємо, що у ніч на 6 червня Росія масовано атакувала Україну. Внаслідок цієї атаки загинуло троє рятувальників ДСНС, щонайменше 49 людей постраждали.