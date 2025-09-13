Посольство України закликало притягнути злочинців до відповідальності. Про це пише 24 Канал з посиланням на посла України у Польщі Василя Боднара.

Як пошкодили українську церкву у Польщі?

У Легниці невідомі пошкодили дах та зрізали хрест із купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці.

Наслідки понівечення церкви у Польщі / Фото з Facebook Василя Боднара

Посольство України у Польщі терміново надіслало ноту до Міністерства закордонних справ країни. Крім того, Генеральне консульство у Вроцлаві звернулося до місцевої поліції з вимогою вжити заходів реагування та притягнути винних до відповідальності.

Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно – зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення,

– наголосив Василь Боднар.

Посол підкреслив, що пошкодження церков є неприпустимим і суперечить цінностям як українців, так і поляків.

Дипломат зауважив, що такі випадки є проявами антиукраїнських настроїв, і польське суспільство має рішуче реагувати на подібні дії.

