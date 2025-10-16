Який фонд планує Трамп?

Трамп вже доручив своєму міністру фінансів Скотту Бессенту обговорити план створення спеціального фонду з європейськими лідерами, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Президент Трамп доручив нам повідомити європейських союзників, що ми підтримуємо ідею запровадження мит – називайте їх як хочете: "тариф на російську нафту з Китаю" чи "український тариф перемоги’",

– заявив Бессент.

Однак міністр фінансів наголосив, що країни ЄС мають бути готові діяти разом. США відповість новими тарифами проти Китаю, якщо Європа приєднається.

За планом Трампа, США введуть 500% мито на імпорт із Китаю, а отримані кошти підуть на закупівлю озброєння для України.

Цей крок має посилити економічний тиск на російського диктатора Володимира Путіна, який значно покладається на підтримку Пекіна, і змусити його сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.

Важливо! Трамп вже закликав ЄС покарати Китай за купівлю російської нафти. Однак ця ініціатива раніше не отримала підтримки європейських урядів, пише Le Monde. Хоча Китай уже називають "головним спонсором" війни Путіна, більшість країн уникають відкрито оголошувати його противником.

Як змінюється позиція Трампа?

Зауважимо, що раніше Трамп неодноразово заявляв, що Україна "не має шансів" на військову перемогу. Однак тепер, за даними джерел, його терпіння щодо Путіна, який відмовляється йти на поступки, поступово вичерпується.

Як пише видання, останні заяви свідчать про зміну позиції президента США і готовність до нової фази підтримки Києва.

Цю риторику продовжив і міністр оборони США Піт Гегсет, який на зустрічі у Брюсселі підтвердив, що Вашингтон готовий підтримати Україну "так, як це можуть зробити лише Сполучені Штати".

Як нас учить досвід Трампа, мир можливий лише через силу. Його не досягають гучними словами, а реальною потугою, яку ворог поважає,

– наголосив Гегсет.

Він наголосив, що якщо війна не завершиться найближчим часом, США та їхні союзники "зроблять усе необхідне, щоб змусити Росію платити за агресію".

