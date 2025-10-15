Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Какие проблемы могут возникнуть?

По данным издания, американский президент Дональд Трамп во вторник, 14 октября, предположил, что он может разрешить продажу Tomahawk Украине, что позволит Киеву наносить дальнобойные удары по территории России.

Пентагон уже разработал планы продажи или передачи в этих ракет в случае утверждения соответствующего решения. Впрочем, как пишет NYT, поставки такого оружия скорее всего будут сопровождаться огромными трудностями.

Отмечается, что Украина не имеет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска ракет. Ей понадобится пусковая установка армии США Typhon, что может приблизить страну к конфронтации с Россией.

Так, существуют реальные опасения относительно эскалации между США и Россией, особенно на фоне недавних предупреждений Кремля в сторону Вашингтона, в которых Москва призывает воздержаться от поставок такого оружия Украине.

Отмечают, что ракеты Tomahawk, имея дальность более 1,6 тысячи километров, могут достигать цели более чем в пять раз дальше, чем ATACMS, которые Джо Байден согласился передать Киеву в 2023 году.

Что известно о возможности поставки Tomahawk?