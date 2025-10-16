Водночас аналітики вважають, що поставки ракет розширять можливості далекобійних ударів по Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як Кремль зупиняє США від постачання Tomahawk?

Кремль продовжує інформаційний тиск на Вашингтон, намагаючись перешкодити передачі Україні ракет Tomahawk. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю російському "КоммерсантЪ" за 15 жовтня заявив, що продаж США цих ракет Києву "буде ескалацією, і дуже серйозною".

Лавров стверджує, що цей крок "завдасть колосальної шкоди нормалізації американо-російських відносин, досягнутих після періоду адміністрації Байдена".

Аналітики ISW вважають, що постачання Tomahawk не призведе до значної ескалації конфлікту. Таку думку припустили оскільки Росія вже активно застосовує широкий спектр далекобійних ракет проти України – від серії Х і "Калібрів" до "Кинджалів" та "Іскандерів".

Інститут нагадує, що з 2022 року Росія регулярно б'є по українській території цими ракетами. Крім того, у 2024 році ворог здійснив безпрецедентну атаку балістичними ракетами середньої дальності з системи "Орешник". Також Росія заявила про плани розмістити ці комплекси в Білорусі до кінця 2025 року.

Далекобійність та значне корисне навантаження американських ракет "Томагавк" дозволять українським військовим завдати значної шкоди ключовим російським військовим об'єктам, розташованим глибоко в межах російської території,

– пишуть аналітики.

Йдеться, зокрема, про завод з виробництва безпілотників у Татарстані та авіабазу "Енгельс-2" у Саратовській області, з якої Росія запускає стратегічні бомбардувальники під час масованих атак на Україну.

Останні заяви про "Томагавки" для України