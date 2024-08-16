Також там радять дивитися на таке рішення цинічного. Також там наголошують на тому, що необхідно евакуювати населення зі всіх прилеглих до України регіонів Росії.
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Які настрої на російському телебаченні
Заспокоїтися, постаратися дивитися цинічно, хоч це надзвичайно важко, менше емоцій,
– радять на росТБ.
Ба більше, там також закликають подивитися на карту Росії і порівняти її загальну площу та територію Курської області, яку країна-агресорка може втратити.
На росТБ готують населення до здачі територій: дивіться відео
Через страх, що ЗСУ можуть прорвати кордон на інших ділянках кордону, там кажуть про необхідність евакуації всього населення з усіх прилеглих до України територій.
"Потрібно готуватися до того, що російськими прикордонними територіями доведеться пожертвувати", – закликали на росТБ.
Нагадаємо, що за 15 серпня ЗСУ просунулися на 1,5 кілометра в Курській області. Наразі під контролем України 1 150 квадратних кілометрів – це 82 населені пункти.