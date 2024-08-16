Также там советуют смотреть на такое решение циничного. Также там отмечают, что, что необходимо эвакуировать население из всех прилегающих к Украине регионов России.

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Какие настроения на российском телевидении

Успокоиться, постараться смотреть цинично, хоть это очень трудно, меньше эмоций,

– советуют на росТВ.

Более того, там также призывают посмотреть на карту России и сравнить ее общую площадь и территорию Курской области, которую страна-агрессор может потерять.

На росТВ готовят население к сдаче территорий: смотрите видео

Из-за страха, что ВСУ могут прорвать границу на других участках границы, там говорят о необходимости эвакуации всего населения со всех прилегающих к Украине территорий.

"Нужно готовиться к тому, что российскими приграничными территориями придется пожертвовать", – призвали на росТВ.

Напомним, что за 15 августа ВСУ продвинулись на 1,5 километра в Курской области. Сейчас под контролем Украины 1 150 квадратных километров – это 82 населенных пункта.