Так, телеканал Rai1 14 августа распространил сюжет из Суджи Курской области, которая находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

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Итальянские журналисты побывали в Судже

На видео, которое обнародовали в аккаунте телеканала в соцсети X (ранее твитер), итальянская корреспондентка Стефания Баттистини вместе с украинскими военными пересекает границу с Россией с территории Украины. Она проехала по городу бронированным автомобилем.

Так, журналистка проезжала мимо разрушенных российских укреплений и подбитой украинской бронемашины. Наши военные подтвердили, что контролируют Суджу.

"Белгород слева. В следующий раз отвезем вас туда", – сказал украинский воин, когда проезжал мимо дорожного знака.

"Мы добрались до Суджи в Курской области России во время наступления украинской армии. Дома мирных жителей целы. Слышен шум беспилотников", – написала Баттистини на своей странице в соцсети X.

В российском городе съемочная группа из Италии вынуждена была прятаться от дрона. Кроме этого, корреспондентка также поговорила с некоторыми жителями Суджи. Они заявили, что россияне сказали им собраться в одном месте и уехали, бросив их.

Девушка, с которой общалась журналистка, заявила, что военные Вооруженных Сил Украины хорошо к ним относятся.

Итальянские журналисты показали репортаж из Суджи: смотрите видео